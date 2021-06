Panchine Serie A, il punto: Giampaolo vicino al Sassuolo, Di Francesco al Verona

Continua il valzer sulle panchine del campionato italiano, con gli ultimi allenatori che provano a trovare un posto

Gualtiero Lasala

Il campionato è volto al termine da poco, e le società di Serie A si sono mosse per riuscire ad assicurarsi un allenatore competitivo per puntare alla prossima stagione. Il Torino ha subito definito la propria nuova guida, con il volto di Ivan Juric. Ma in questi giorni stanno arrivando voci ed ufficialità molto interessanti per il campionato italiano.

Tra le notizie più nuove c'è quella che riguarda l'ex allenatore del Torino, Marco Giampaolo. Il tecnico dovrebbe risolvere il suo contratto con la squadra granata, che lo lega per un altro anno, per cominciare una nuova esperienza al Sassuolo: i neroverdi sono ad un passo dalla chiusura con Giampaolo, dopo l'addio di De Zerbi. Invece un'altra notizia che è ad un passo dalla chiusura è quella che vede Eusebio Di Francesco pronto a sostituire Juric all'Hellas Verona: l'accordo è già stato raggiunto dalle parti in causa e nelle prossime ore si attende l'annuncio ufficiale. In più si aggiunge il nome di Dionisi, che dopo aver portato l'Empoli in Serie A è molto vicino alla Sampdoria: le due parti continuano a trattare e a breve si potrebbe raggiungere un accordo. Ma non è l’unica pista per i blucerchiati. Nelle ultime ore è stato contattato anche Patrick Vieira, che potrebbe essere una pista plausibile. La prossima settimana ci sarà un incontro in cui si potrà capire se ci sono i presupposti per cominciare un percorso.

Andando su altri lidi, troviamo una Lazio ancora senza allenatore. Ormai l'addio di Inzaghi è ufficiale: l'Inter ha annunciato l'arrivo del tecnico che lascia così la panchina biancoceleste, che lo ha reso celebre in questi anni. Al suo posto il nome più in voga è quello di Sarri, ma se l'affare non dovesse andare in porto sono pronti in pole position Walter Mazzarri e Edi Reja, volti noti di questa Serie A, anche per il Torino.

Per concludere, è arrivata l'ufficialità di Luciano Spalletti al Napoli: dopo un corteggiamento non troppo lungo è arrivata la conferma. L'ex Inter ripartirà dal capoluogo campano. E Gennaro Gattuso, che ha lasciato la città partenopea, è stato ufficializzato sulla panchina della Fiorentina.