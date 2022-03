Serie A, anticipi e posticipi dalla 31° alla 33° giornata: gli orari del Torino

La Lega ha comunicato gli orari degli anticipi e dei posticipi dalla 31^ alla 33^ giornata di ritorno del campionato di Serie A 21/22

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi della 31esima, 32esima e 33esima giornata di campionato. Dopo il match con il Genoa, il Torino sarà impegnato fuori casa contro la Salernitana e il fischio d'inizio è in programma per sabato 2 aprile alle ore 20.45. La partita successiva dei granata sarà allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Milan domenica 10 aprile alle ore 20.45 e quella dopo ancora fuori casa contro la Lazio è in programma il 16 aprile sempre alle ore 20.45.