Serie A, anticipi e posticipi dei prossimi 3 turni: derby venerdì 18 febbraio

La Lega Serie A ha comunicato gli orari degli anticipi e dei posticipi per le prossime tre giornate di campionato

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi per le prossime tre giornate di campionato. Oltre alla data e all'orario di ogni singolo match, è stata fatta luce anche sulle TV che trasmetteranno i singoli incontri. Alla ripresa del campionato dopo la sosta, il Torino sarà impegnato sul campo dell'Udinese e il fischio d'inizio è in programma per domenica 6 febbraio alle ore 18, gara visibile solo su DAZN. La partita successiva, il Toro ospiterà il Venezia sabato 12 febbraio alle ore 20:45 e sia DAZN che Sky trasmetteranno questa gara. Infine il turno seguente ci sarà il tanto atteso derby Juventus-Torino che è stata programmato come anticipo del venerdì sera (la settimana seguente i bianconeri saranno impegnati in Champions) e il fischio d'inizio sarà il 18 febbraio alle ore 20:45, diretta del match esclusiva DAZN.