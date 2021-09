Serie A, classifica: Milan capolista, Verona e Genoa dividono la posta

Come cambiano i valori in campo al termine degli anticipi della sesta giornata di Serie A: pari tra Atalanta e Inter

Si è aperta la sesta giornata di Serie A. Con i match del sabato si è ridisegnata la parte alta della classifica. Il Milan si porta in testa, a quota 16 punti dopo aver battuto 2-1 lo Spezia con i gol di Daniel Maldini e Brahim Diaz. 3 punti che valgono la testa in solitaria in attesa del Napoli, perché l'Inter non va oltre il pari con l'Atalanta. Il 2-2 finale fa arretrare la squadra di Inzaghi al terzo posto a 14 punti; i bergamaschi sono momentaneamente quinti a 11. Ha chiuso la giornata Genoa-Verona: gli scaligeri sembravano in controllo del match sul 2-0, i liguri però rimontano e si portano fino al 3-2, l'ex squadra di Juric si salva con il 3-3. Ora Genoa e Verona sono appaiate in classifica a quota 5 punti.