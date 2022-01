Serie A, Conferenza Stato-Regioni per cercare l’intesa con la Lega

In programma una riunione ad hoc per stabilire una regolamentazione uniforme per il campionato di Serie A

LE POSIZIONI - In queste ore è aumentata la discrepanza tra la posizione della Lega Serie A e le valutazioni delle Asl locali. La Lega non ha infatti rimandato nessuna gara della giornata e ha varato un nuovo protocollo che stabilisce che ogni squadra debba giocare con 13 giocatori disponibili. Quattro partite però non si sono disputate comunque a causa del blocco imposto dalle Asl a Torino, Udinese, Bologna e Salernitana. "Abbiamo avuto diverse decisioni e diverse interpretazioni di situazioni apparentemente analoghe, con le Asl spesso contrapposte alla Lega Serie A. Per questo è in atto un approfondimento ed il tema verrà trattato mercoledì - ha spiegato Mariastella Gelmini, che infine ha concluso - Il nostro comune interesse è quello di garantire la regolarità del campionato, la sicurezza per i giocatori e per gli appassionati, e tutto il comparto economico legato al mondo del calcio"