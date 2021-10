Serie A, Costa: “Capienza negli stadi al 75%? Decreto in settimana”

Le parole del sottosegretario alla Salute sugli stadi alla trasmissione "La Politica nel Pallone": si punta al 100% di capienza entro l'anno

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è intervenuto a "La Politica nel Pallone", trasmissione in onda su RaiGRParlamento, commentando il tema della capienza negli stadi. "Sicuramente questa settimana ci sarà il decreto per il 75% della capienza degli stadi. Subito dopo ci si porrà l'obiettivo del 100%" ha esordito Costa, sottolineando come la classe politica debba prendersi la responsabilità nel dare ai cittadini segnali di un ritorno alla normalità, per quanto graduale. L'imperativo della prudenza, in ogni modo, rimane: "Credo che entro l'anno l'obiettivo della capienza degli stadi al 100% si possa raggiungere: dobbiamo affrontare con un prudenza, ma non con paura le prossime settimane". In ogni modo la ripartenza non potrà prescindere dal Green Pass, come ha sottolineato in chiusura il sottosegretario alla Salute: "Sostenere il green pass come mezzo per tornare alla normalità vuol dire uniformare sport all’aperto e sport al chiuso. Dobbiamo rispettare le regole minime e non dimenticarle."