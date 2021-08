Serie A, Dazn sbarca sul digitale terrestre: acquisito canale dal gruppo Cairo

Le sette partite in esclusiva saranno disponibili anche al canale 409

Dazn sbarca sul digitale terrestre. L’emittente televisiva che da questo campionato trasmetterà tutte le partite di Serie A ha lanciato Dazn Calcio. Si tratta di un canale di backup, inserito al numero 409 del digitale terrestre, che sarà disponibile per tutti gli abbonati in caso di problemi con il servizio. Il canale è stato acquisito dal gruppo Cairo e trasmetterà in alta definizione. Saranno trasmesse sul digitale solamente le sette partite per le quali Dazn detiene l’esclusiva. Le tre presenti anche su Sky non saranno fruibili sul canale 409.