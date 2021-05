Serie A, Ferrero: “Superlega? Agnelli ha fatto solo una boutade”

Le dichiarazioni del presidente della Sampdoria fuori dagli uffici della Lega Calcio

"La Juventus è una squadra importante per il campionato di serie A, Agnelli ha fatto solo una boutade, poi ha capito che il nostro campionato è più importante". Così si è espresso il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero fuori dalla Lega Calcio, dove sta andando in scena questo pomeriggio una riunione informale circa i provvedimenti per le tre squadre che avevano annunciato la nascita della Superlega, tra cui anche la Juventus, attaccata da Ferrero.