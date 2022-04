Serie A, giornata 34: apre il Torino, l’Inter ospita Mou. Dove vedere le partite

Tutte le partite della 34^ giornata di Serie A TIM: le informazioni

Francesco Abbona

Domani - sabato 23 aprile - parte la 34^ giornata del campionato di Serie A TIM. Si inizia con Torino-Spezia e Venezia-Atalanta per poi finire lunedì con la partita di lunedì tra Sassuolo e Juventus. L'attenzione sarà rivolta in particolare al match tra l'Inter di Simone Inzaghi, in piena lotta scudetto, e la Roma del grande ex Mourinho. Di seguito l'elenco di tutte le partite e dove poterle vedere in tv e streaming.

SABATO - Alle ore 15:00 il Toro di Juric, reduce dai pareggi con Lazio e Milan, ospita lo Spezia di Thiago Motta, squadra che i granata non sono ancora riusciti a battere da quando le aquile sono tornate in Serie A. Sempre alle 15 l'Atalanta di Gasperini cerca il riscatto in casa di un Venezia che ha assoluto bisogno di punti per continuare a sperare nella salvezza. Alle 18 occhi puntati su San Siro, dove l'Inter è attesa da una sfida ad alta tensione contro la Roma del grande ex Mourinho, che sta vivendo un ottimo momento di forma. Infine, alle 20.45, andrà in scena la gara tra un Verona salvo e spensierato ed una Sampdoria che invece non può ancora dirsi totalmente tranquilla, soprattutto dopo la brutta sconfitta interna contro la Salernitana del turno precedente.

DOMENICA - La domenica di Serie A si aprirà con Salernitana-Fiorentina alle ore 12:30: i campani vogliono dare seguito al bel successo di Genova contro la Samp, mentre i viola devono rialzarsi dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus. Seguiranno alle 15 Bologna-Udinese e Empoli-Napoli, con gli uomini di Spalletti che non hanno ancora accantonato il sogno scudetto. Alle ore 18 andrà in scena la delicata sfida salvezza tra Genoa e Cagliari, mentre alle ore 20.45 il Milan capolista farà visita alla Lazio di Sarri.

LUNEDI' - La 34^ giornata di Serie A si concluderà con Sassuolo-Juventus alle 20.45, con i bianconeri di Allegri reduci dal deludente pareggio casalingo contro un Bologna rimasto in 9 uomini nel finale.

DOVE VEDERE LE PARTITE

sabato 23 aprile - ore 15:00 Torino-Spezia DAZN

sabato 23 aprile - ore 15:00 Venezia-Atalanta DAZN

sabato 23 aprile - ore 18:00 Inter-Roma DAZN

sabato 23 aprile - ore 20:45 Verona-Sampdoria DAZN/Sky

domenica 24 aprile - ore 12:30 Salernitana-Fiorentina DAZN/Sky

domenica 24 aprile - ore 15:00 Bologna-Udinese DAZN

domenica 24 aprile - ore 15:00 Empoli-Napoli DAZN

domenica 24 aprile - ore 18:00 Genoa-Cagliari DAZN

domenica 24 aprile - ore 20:45 Lazio-Milan DAZN

lunedì 25 aprile - ore 20:45 Sassuolo-Juventus DAZN/Sky