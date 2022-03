Serie A, Giudice Sportivo: nessuno squalificato in vista di Bologna-Torino

Sono 7 i calciatori sanzionati dal Giudice Sportivo in vista del 28° turno di campionato

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha reso noto i referti dopo la ventisettesima giornata di Serie A e, da quel che emerge, nessun calciatore di Bologna e Torino sarà costretto a saltare la sfida di domenica per squalifica. Tra le fila granata però, il cartellino giallo ricevuto contro il Cagliari vale per Pobega l'ottava sanzione stagionale, mentre per Singo la terza. Tra le fila del Bologna invece, Soriano e Arnautovic, nel match con la Salernitana, hanno ricevuto la quarta ammonizione stagionale, e per questo entrano nella lista dei diffidati.