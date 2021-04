Serie A, il giudice sportivo: Pellegrini salta il Toro, Zaza entra in diffida

Il 7 della Roma non sarà a disposizione di Fonseca per la gara in trasferta in programma domenica 18 contro i granata

Lorenzo Chiariello

Lorenzo Pellegrini salterà la gara tra Roma e Torino. E' quanto ha stabilito il Giudice Sportivo Gerardo Matrandrea, che ha ha squalificato il giallorosso, che era diffidato ed è stato ammonito nel corso dell'ultimo match giocato contro il Bologna, per una giornata "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Tra le fila del Torino, Simone Zaza, anche lui ammonito durante l'ultima giornata a Udine, entra invece in diffida.