Serie A, la classifica: Bonazzoli tiene in pista la Salernitana a Cagliari

La classifica di Serie A dopo la prima sfida della 14^ giornata tra Cagliari e Salernitana

Finisce 1-1 la prima sfida della 14^ giornata di Serie A : un pareggio, quello tra Cagliari e Salernitana , che garantisce un punto ad entrambe le squadre, ma che non cambia la situazione di classifica. Nella sfida all' Unipol Domus ha sbloccato la partita Pavoletti e ha dato l'illusione della vittoria ai rossoblù, fino a quando Bonazzoli ha poi cambiato le sorti della gara segnando la rete dell'1-1 finale.

LA CLASSIFICA - Invariata quindi, al termine della prima partita del 14^ turno di Serie A, la classifica, che rimane identica dall'inizio alla fine: Milan e Napoli, a 32 punti, a dividersi il primato e a contendersi a pieno il titolo di Campione d'Inverno. 4 punti più in basso, l'Inter di Inzaghi, che mantiene da solo il 3^ posto, seguito da Atalanta e Roma, al 4^ e 5^ posto con 25 e 22 punti. A seguire, con tutte a 21 punti, Lazio, Fiorentina e Juventus, per arrivare poi al 9^ posto occupato dal Verona di Tudor. A 18 punti, il Bologna, con un solo punto in più rispetto al Torino di Juric, all'11^ posto. A 16 punti, in solitario, l'Empoli alla 12^ posizione, seguito poi da Sassuolo e Venezia, con entrambe le squadre a 15 punti. Arrivando a fine classifica, l'Udinese con 14 punti occupa il 15^ posto, mentre la Sampdoria di D'Aversa il 16^, seguita poi dallo Spezia, con soli 11 punti. In zona retrocessione, attualmente, sono Genoa, Cagliari e Salernitana: i rossoblu, a 9 punti, si trovano al 18^ posto, mentre Cagliari e Salernitana si dividono tra gli ultimi due posti, a pari punti (8).