Serie A, la classifica: il Milan torna al primo posto, il Napoli è terzo

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite giocate in anticipo al sabato

Redazione Toro News

In questo sabato si sono giocate le prime 3 partite del 16° turno del campionato di Serie A. Quest'oggi erano in programma le partite che coinvolgevano alcune delle squadre impegnate nelle competizioni europee e per questa ragione hanno giocato in anticipo al sabato.

Il turno di Serie A si è aperto con la vittoria del Milan che si è imposto 2-0 sulla Salernitana. Si tratta di un successo molto importante per i rossoneri che sono tornati al primo posto in solitaria a quota 38 punti. La formazione campana raccoglie un'altra sconfitta e rimane ferma all'ultimo posto con 8 lunghezze.

Alle 18 si è giocata Roma-Inter che ha visto i nerazzurri vincere con un netto 0-3. La squadra di Simone Inzaghi adesso si trova al secondo posto con 37 punti mentre i giallorossi di José Mourinho restano fermi a 25 e si trovano al quinto posto ma sono lontani ben 9 punti dalla zona Champions League.

In serata l'Atalanta ha vinto 2-3 sul campo del Napoli che dopo questa sconfitta è stato superato dalle due squadre di Milano e ora si trova al terzo posto con 36 punti. La Dea invece porta a casa 3 punti che le consentono di consolidare il quarto posto e di iscriversi alla lotta scudetto avendo raggiunto quota 34.