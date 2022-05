Serie A, la classifica: il Torino chiude al 10° posto, Milan campione d’Italia

Ecco la classifica finale del campionato di Serie A 2021/2022 con tutti i verdetti della stagione che si è conclusa oggi

Alle ore 18 si sono decise le sorti per l'assegnazione dello Scudetto. A diventare Campione d'Italia è stato il Milan che si è imposto in casa del Sassuolo 0-3. Con questa vittoria i rossoneri sono saliti a quota 86 punti portando a casa questo campionato. La sconfitta dei neroverdi consente anche al Torino di terminare il campionato nella parte sinistra della classifica. Il Sassuolo ha infatti concluso l'anno con 50 punti come i granata ma per il vantaggio negli scontri diretti sono i ragazzi di Juric ad entrare nelle prime dieci.