Serie A, la classifica: il Verona batte il Genoa e scappa a +7 dal Torino

La classifica di Serie A dopo i posticipi della 31^ giornata di campionato

Il primo posticipo della 31^ giornata regala 3 punti al Verona di Tudor, che allo Stadio Bentegodi sconfigge il Genoa per 1-0 con la rete di Simeone. Le due squadre in classifica si trovano attualmente, rispettivamente, al 9^ posto, con 45 punti - 7 in più rispetto al Torino - e in 19^ posizione, con 22 punti totalizzati. A chiudere definitivamente il 31^ turno di Serie A saranno Milan, prossimo avversario dei granata - domenica 10 aprile alle 20:45 - e Bologna, che si stanno attualmente sfidando a San Siro, con i rossoneri che continueranno la loro corsa Scudetto e cercheranno di andare a +3 dal Napoli, attualmente a pari punti (66).