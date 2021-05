Serie A, la classifica: lo Spezia pareggia e va a +3 dal terzultimo posto

Ecco come cambia la classifica di Serie A dopo Hellas Verona-Spezia, prima partita valida la 34^ giornata di campionato

La 34^ giornata di Serie A si apre con un pareggio tra Hellas Verona e Spezia. 1-1 il risultato finale, dunque un punto a testa sia per la squadra di Ivan Juric che per quella di Vincenzo Italiano. La formazione veneta sale così a quota 42 e aggancia momentaneamente la Sampdoria al nono posto. Al contrario, la squadra ligure conquista un punto importante per staccare - anche se di poco - da Torino, Cagliari e Benevento ferme al momento a quota 31. Quest'oggi scenderanno sul terreno di gioco altre due squadre che lottano per salvarsi: Crotone e Benevento. La formazione di Serse Cosmi ospiterà allo Scida l'Inter capolista alle ore 18:00, mentre i ragazzi di Filippo Inzaghi saranno ospiti dell'altra milanese: il Milan di Stefano Pioli, gara in programma alle ore 20:45.