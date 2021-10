Serie A, la classifica: il Toro torna a destra, Milan e Napoli in testa

La classifica della Serie A al termine della nona giornata di campionato

Termina con Inter-Juventus anche la nona giornata di campionato: un 1-1 che sancisce ai bianconeri la sesta posizione in classifica, a 15 punti, e ai nerazzurri il terzo posto, a 18 punti totalizzati dall'inizio del campionato. A primeggiare, Milan e Napoli, reduci rispettivamente da una vittoria per 4-2 sul Bologna e da un pareggio per 0-0 con la Roma, entrambe con 25 punti. A seguire, Roma e Atalanta, a 16 e 15 punti - come Juventus e Fiorentina - per poi raggiungere l'ottava posizione, occupata, a 14 punti e reduce da una sconfitta, dalla Lazio di Sarri. A 12 punti, in nona e decima posizione, Bologna ed Empoli, reduci rispettivamente da una sconfitta e da una vittoria. A seguire, nella parte destra della classifica, Verona, Torino e Sassuolo si trovano tutti sulla stessa lunghezza d'onda, a 11 punti. I granata, complice la vittoria dell'Empoli, lascia dunque la parte sinistra della classifica ma si conferma davanti all'Udinese. I friulani, a 10 punti, sono seguito da Sampdoria, Venezia e Spezia, rispettivamente con 9, 8 e 7 punti totalizzati. Nelle ultime tre posizioni della classifica, Genoa e Cagliari a contendersi la penultima e la terzultima posizione - a 6 punti - mentre la Salernitana di Castori si trova al fondo della classifica, con soli 4 punti.