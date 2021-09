Serie A, la classifica: primi tre punti per il Toro. Due squadre ancora a zero

Si chiude la terza giornata: ecco i risultati e come cambia la classifica di Serie A

Con Bologna-Hellas Verona si è chiusa la terza giornata di Serie A. La formazione di Sinisa Mihajlovic ha vinto 1-0 in casa contro i gialloblù di Eusebio Di Francesco, che restano ancora fermi a zero punti. Al momento sono tre le squadre in prima posizione a punteggio pieno: Roma, Milan e Napoli che hanno vinto rispettivamente contro Sassuolo (2-1), Lazio (2-0) e Juventus (2-1). Nella giornata di ieri abbiamo assistito al secondo pareggio consecutivo della Sampdoria: un punto prezioso per i blucerchiati in casa contro l'Inter di Simone Inzaghi, mentre hanno vinto Genoa, Udinese e Torino contro Cagliari (2-3), Spezia (0-1) e Salernitana (4-0), anche quest'ultima ferma a quota zero. Sabato non ha guadagnato tre punti solo il Napoli di Luciano Spalletti, ma anche il Venezia e la Fiorentina che hanno vinto rispettivamente contro Empoli (1-2) e Atalanta (1-2).