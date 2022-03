Serie A, la classifica: Sassuolo fermato dalla Salernitana, Spezia a 29

La classifica di Serie A aggiornata dopo la 29^ giornata

Iniziata oggi la 29^ giornata di Serie A, le prime due partite delle 15:00 hanno visto protagoniste da una parte Sassuolo e Salernitana, e dall’altra Spezia e Cagliari: i neroverdi sono stati fermati dall’ultima in classifica per un 2-2 finale, mentre allo Stadio Alberto Picco lo Spezia ha battuto il Cagliari per 2-0. Al momento, il Cagliari è ancora fuori dalla zona retrocessione, mentre il Sassuolo è fermo a 40 punti, al 10^ posto, il quale potrebbe ancora essere l'obiettivo del Torino di Juric.