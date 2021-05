Serie A, la classifica: Spezia salvo, il Toro aspetta Benevento-Crotone

Serie A / Come cambia la classifica della massima serie dopo i primi due anticipi del sabato validi per la 37^ giornata

Triplice fischio all'Alberto Picco di Spezia e allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Già nel prepartita si preannunciavano importanti i risultati di Spezia-Torino e Genoa-Atalanta per i verdetti in zona salvezza e zona Champions League. I liguri vincono sui granata e lo Spezia è matematicamente salvo. L'Atalanta cala il poker, il Genoa risponde con tre gol ma non bastano. La squadra di Gasperini è aritmeticamente in Champions League. Adesso per il Toro è tutto più complicato, la lotta è con Benevento e Cagliari. Ai sardi basta un punto che potrebbe arrivare domani sera contro il Milan. La squadra di Davide Nicola è a quattro punti dal Benevento che dovrà affrontare il Crotone domani alle 15.00.