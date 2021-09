Serie A, la classifica: vincono Inter a Atalanta. Pareggio tra Bologna e Genoa

Quinta giornata di Serie A: com'è cambiata la classifica al termine degli anticipi di oggi

E' iniziata oggi la quinta giornata di campionato di Serie A. Alle 18 il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha pareggiato 2-2 con il Genoa di Ballardini: alle reti di Hickey e Destro hanno risposto su rigore Arnautovic e Criscito. Questa sera alle 20.45 invece l'Inter campione d'Italia ha sconfitto 3-1 la Fiorentina grazie alle reti Darmian, Dzeko e Perisic: i nerazzurri - in attesa che scendano in campo le altre squadre - sono attualmente primi in classifica. Contemporaneamente al match del Franchi, anche l'Atalanta ha portato a casa i tre punti vincendo 2-1 contro il Sassuolo. Decisive le reti di Gosens e Zappacosta, a nulla è servito il gol di Domenico Berardi.