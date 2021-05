Serie A, la corsa salvezza: cinque squadre in lotta, i calendari a confronto

Con la vittoria del Milan sulla Juventus, è terminata anche la 35^ giornata di Serie A e ormai mancano solo più 3 giornate alla fine del campionato (4 per Torino e Lazio che devono recuperare la partita rinviata il 2 marzo). Il turno conclusosi ieri ha consegnato risultati importanti, specialmente per quel che riguarda la zona retrocessione, la quale riguarda ormai solo più 5 squadre che lottano per evitare il terz'ultimo posto, considerando che Parma e Crotone sono già aritmeticamente condannate alla Serie B, mentre la Fiorentina, con la vittoria per 2-0 sulla Lazio di sabato sera, ha ormai conquistato un distacco importante dalla terz'ultima e può considerarsi salva. Invischiate nella lotta per non retrocedere ci sono ancora quindi Genoa, Torino, Cagliari,Spezia e Benevento. Mettiamo quindi a confronto i calendari di queste squadre che giocano per evitare il terzultimo posto che porta in B.