Serie A, Salernitana ceduta in extremis: niente esclusione, gli aggiornamenti

Novità importante anche per il Toro: salva la vittoria per 4-0 di settembre ed i 25 punti

La Salernitana è salva: scongiurata in extremis l’esclusione dal campionato per l’ormai noto problema legato alla multiproprietà, la Serie A terminerà con venti squadre. A ridosso della mezzanotte del 31 dicembre - termine ultimo per la cessione del club - i trustee hanno accettato l’offerta vincolante presentata da Danilo Iervolino . Domani saranno svolti gli ultimi controlli bancari e verrà accreditato il versamento della caparra pari al 5% dei circa 10 milioni di euro che l’imprenditore napoletano spenderà per acquisire la Salernitana. A quel punto scatteranno quindi 45 giorni per chiudere la cessione.

Scongiurata dunque l’esclusione dei campani dal campionato, uno scenario che avrebbe minato la regolarità del campionato e riscritto la classifica. Non avendo cominciato il girone di ritorno, tutti i risultati della Salernitana sarebbero stati cancellati come se il club non avesse mai preso parte al campionato. Per quanto riguarda il Toro, in caso di esclusione dei campani sarebbe stata cancellata la vittoria di settembre (4-0) ed i punti in classifica sarebbero scesi da 25 a 22. Uno scenario al momento scongiurato: l’era Lotito è giunta definitivamente al termine, il club granata aspetta ora solo la definizione del passaggio di proprietà. E la Serie A può tirare un sospiro di sollievo, il campionato terminerà regolarmente con venti squadre.