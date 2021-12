Serie A, Udinese-Salernitana a rischio: la squadra di Castori ferma per Covid

La partita della 19^ giornata tra Udinese e Salernitana potrebbe non giocarsi causa Covid

A seguito del comunicato, pubblicato dal sito ufficiale della Salernitana, la partita che vale la 19^ giornata di Serie A, tra Udinese e Salernitana potrebbe essere rinviata: tra i giocatori di Castori, è stata rilevata una positività al Covid-19, che ha portato - secondo le normative in vigore e sotto decisione dell'Asl - tutto il resto della squadra a quarantena e tampone molecolare, eseguito a ciascun giocatore nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 dicembre. La partita, in caso il resto dei giocatori della Salernitana siano negativi, potrà svolgersi come da calendario (martedì 21 dicembre alle 18:30), e la squadra campana partirebbe con un volo privato nella mattinata di domani, per essere a Udine in tempo per il calcio d'inizio.