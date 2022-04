Spezia, continua la preparazione in vista del Torino: terapie per Colley

L'allenamento di oggi, martedì 19 aprile, dello Spezia, in vista della sfida di sabato 23 aprile contro il Torino

Nella giornata di oggi, martedì 19 aprile, lo Spezia di Thiago Motta ha sostenuta un'ulteriore seduta di allenamento in vista della sfida di sabato 23 aprile contro il Torino (calcio d'inizio programmato alle ore 15:00): il tecnico delle Aquile ha inizialmente svolto esercizi sulla mobilità e circuiti di tecnica e velocità, per poi continuare con un lavoro tattico e terminare l'allenamento con una partitella finale, in modo da arrivare preparati al meglio sul campo del Grande Torino. L'attaccante bianconero Colley ha invece continuato il suo percorso di fisioterapia, e la sua presenza contro i granata è ancora in dubbio. Nella giornata di domani, mercoledì 20 aprile, lo Spezia svolgerà un altro allenamento mattutino a Follo.