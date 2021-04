Super Lega, Infantino: “I club ne pagheranno le conseguenze”

La posizione del presidente della Fifa riguardo alla Super Lega

Si è da poco concluso l'intervento di Gianni Infantino, presidente Fifa, svoltosi durante il Congresso Uefa di Montreaux. Dure le critiche rivolte alla Super Lega come competizione, per struttura e caratteristiche, ma anche ai club che hanno deciso di parteciparvi. Le parole di Infantino infatti suonano come un "aut aut".

“Se alcuni ‘eletti’ scelgono di andare per la loro strada devono pagare le conseguenze delle proprie scelte. Sono responsabili delle loro scelte" ha tuonato il presidente Fifa. Che poi ha spiegato: "Concretamente vuol dire, siete dentro o siete fuori? Non si può stare a meta'. Pensateci bene, tutti devono pensarci. C'è molto da buttare via per un gioco finanziario a breve termine di qualcuno. Le persone devono pensare davvero attentamente, devono assumersi la responsabilità. Come Fifa non possiamo che fortemente condannare la creazione di una Superlega, che è un qualcosa di chiuso, che è una fuga dalle attuali istituzioni calcistiche. Non c'è nessun dubbio che la Fifa disapprovi questo progetto. Il calcio è speranza, e la nostra responsabilità è che la speranza diventi concreta. Ci vuole rispetto sempre, nell’interesse nazionale, europeo e mondiale".