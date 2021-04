Torino-Napoli 0-2, esulta De Laurentiis sui social: “Partita dominata”

Il presidente partenopeo festeggia la vittoria di ieri: "Bravi tutti!"

Non è mancato, in casa Napoli, il tweet di apprezzamento da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha deciso di utilizzare poche parole ma molto chiare e dirette. "Partita dominata. Bravi tutti!" il messaggio di De Laurentiis, a sottolineare una gara in cui gli azzurri hanno avuto meritatamente la meglio. Si tratta dell'unica dichiarazione rilasciata dal Napoli dopo la vittoria di Torino: per allenatore e squadra continua il silenzio stampa.