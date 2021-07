Vezzali: “Proposto 75% della capienza negli impianti all’aperto in zona bianca”

La richiesta della sottosegretaria allo Sport per aumentare il pubblico agli eventi all'aperto e al chiuso in zona bianca.

"Ho proposto alla cabina di regia di prevedere, per gli eventi sportivi in zona bianca, il 75% della capienza per gli impianti all’aperto e il 50% per quelli al chiuso": questo il passaggio più interessante del post Facebook della sottosegretaria delegata allo Sport Valentina Vezzali. In zona gialla, la sua proposta è stata di aumentare il numero massimo di persone che possono entrare in un edificio, seppur mantenendo sempre l'attenzione alle predisposizioni di sicurezza. Ha, infatti, scritto: "Nelle zone gialle, invece, ho proposto di superare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso".