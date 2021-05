Il Benevento perde, Vigorito è incontenibile: “Non siamo c******i, un fallo è fallo”

Il Benevento perde 3-1 in casa contro il Cagliari. Decisivo un rigore prima assegnato e poi tolto dal VAR al Benevento, che passa dal potenziale 2-2 al 3-1 nel giro di pochi attimi. L’episodio ha scatenato la reazione rabbiosa e polemica del...

Il Benevento perde 3-1 in casa contro il Cagliari. Decisivo un rigore prima assegnato e poi tolto dal VAR al Benevento, che passa dal potenziale 2-2 al 3-1 nel giro di pochi attimi. L'episodio ha scatenato la reazione rabbiosa e polemica del presidente Vigorito, che ai microfoni di Sky Sport si è sfogato: "Credo che per una domenica il calcio possa non fare filosofia e guardare le immagini, che sono quelle che ha visto tutta Italia tranne il signor Mazzoleni. Mi sono arrivati messaggi da tifosi di altre squadre che mi dicevano che quando si vuole ammazzare una squadra del sud si manda Mazzoleni. Io non ho mai parlato degli arbitri. Se non sappiamo usare la VAR allora meglio toglierla, lo dico io che la volevo fortemente. Così perdiamo un anno di sacrifici perché il signor Mazzoleni col c**o su una panchina deve guardare una televisione e non lo sa nemmeno fare. In 15 anni non ho mai detto niente, ma questi signori devono uscire dal calcio, altrimenti esco io o quelli come me. Il mio non è uno sfogo, vado dal prete per sfogarmi. Voi dovete dare informazioni. Al posto di parlare della Champions League, dovreste far vedere le immagini e dei gol che annullano. Vorrei vedere quello e venire qui per parlare e sentir parlare del Benevento Calcio. L'arbitro ha detto a Viola che non ha dato rigore perché il tocco era leggero, forse era più leggero di quello di domenica scorsa di Osimhen? Non è strano che dopo 7 giorni lo stesso tocco sia diventato leggero? Questo questione dei tocchi, con la quale gli arbitri si stanno giustificando, che una volta dicono che sia intenso e una volta no...Noi non siamo c*****i, un fallo è un fallo".