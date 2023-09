Alessandro Buongiorno e gli arabi

“Affida il tuo cammello alla Provvidenza di Dio, ma legalo prima ad un albero”, in questo celebre detto arabo vi è racchiuso in estrema sintesi il comune sentire di una zona del mondo in realtà conosciuta il più delle volte solo come percezione piuttosto che nella sua vera essenza. Frequentando l’establishment arabo senza essere accecati dalla volontà di avere denaro da loro, osservandoli e ascoltandoli con attenzione, si può afferrare un certo risentimento per quell’occidente europeo ostinato nel guardarli come soggetti antropologici restati fermi tra un naturalismo eccessivamente mistico, non redento dall’Islam ma anzi assecondato, e il goffo tentativo di sedersi nella tavola delle usanze occidentali europee. E’ il cuore dell’errore fatale, sospinto da un istintivo concetto di superiorità, che l’Europa sta commettendo. Eppure gli arabi non hanno avuto nessun timore reverenziale, sul finire del primo millennio, di conquistare lembi di territorio europeo e di far sentire la loro influenza su altre parti del Vecchio Continente passibili di conquiste. L’Europa che con gli ebrei askenaziti si stanzia nel nascente stato di Israele a partire dalla seconda metà del 900 e ne occupa quasi tutti i posti di comando dell’establishment politico, discrimina gli ebrei orientali e in qualche modo giustifica l’atteggiamento supponente delle persone verso gli ebrei di lingua araba. Nel microcosmo dello Stato d’Israele, una vera e propria enclave europea all’interno del territorio dell’Islam, c’è una chiave per capire la ragione ultima per cui Arabia Saudita e Qatar stanno provando a scippare il gioco del pallone all’Europa, rinverdendo antichi conflitti per stabilire chi realmente comanda nel Mediterraneo. Ebbene precisare come tale conflitto veda l’intero continente americano come semplice spettatore, e nemmeno tanto interessato. A cagione di ciò fa un po’ sorridere gran parte della pubblicistica europea quando ritiene gli enormi investimenti di Qatar e Arabia Saudita nel calcio una grande operazione di sportwhashing, come se agli arabi importasse veramente di migliorare la loro immagine presso di noi, ignorando il disprezzo totale di un establishment intimamente razzista verso tutto ciò che è “Gharb”, la parola araba che traduce occidente e non solo. Essa indica anche il luogo dell’oscurità e dell’incomprensibile, che mette sempre paura. Per loro noi siamo il territorio di ciò che è strano, siamo la società da stigmatizzare. Nell’occidente pervaso dal furore ideologico della “cancel culture”, figlia in questo caso di una incomprensibile inutile crisi di coscienza sul colonialismo(sempre da condannare, sia chiaro) e di altrettanto incomprensibili dibattiti sulle crociate(evento avvenuto quasi mille anni fa), gli arabi stanno seducendo il mondo dello sport in modo sorprendente e imprevedibile per un etnia per decenni determinata a rimanere chiusa al mondo esterno. E che tale seduzione dell’occidente stia avvenendo nel suo ventre molle, ossia l’Europa, invece che negli Stati Uniti racconta molto di più di quel da potersi notare con sguardi disattenti.