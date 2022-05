CuoreGranata – 4 maggio 2022, in ricordo degli Invincibili, live dalle 18:30

Dalle 18:30 live su LinkedIn e Facebook con Andrea Arena, Diego Fornero, Carmelo Pennisi e Silvio Luciani per celebrare gli Invincibili

Il Grande Torino fu l’esempio di come il lavoro poteva far crescere la prima società sportiva moderna, capace di gestire le risorse e sperimentare nuove forme di organizzazione in campo e fuori. Riuscendo ad essere Grandi e superando le rovine di una guerra. All'apice del successo, il Grande Torino fermò la sua corsa schiantandosi sulla collina di Superga. Ma gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così il Toro non è morto: è soltanto "in trasferta”. E dopo 73 anni la sua storia illumina ancora i nostri sogni.