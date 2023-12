Meriti di più, Toro mio, di quel poco di tiepido affetto che ti riserva chi invece avrebbe il dovere di amarti in maniera viscerale. Meriti di più di questi anni grigi che cercano inutilmente di negare quel che davvero sei, quel che di certo tornerai ad essere. Il tuo futuro è scritto nella ricchezza del tuo passato e ti aspetta con certezze nelle pieghe del tempo, perché il calcio non potrà fare a meno di celebrare la tua rinascita, e con te quella della sua stessa ragione d'essere. Tifare per te e per i tuoi colori è una gioia, un orgoglio e un dovere. Tramandare le tue leggende e le tue piccole e grandi storie un compito da assolvere con puntiglio e attenzione. Perso nelle onde di un piccolo mare, tanto più piccolo se paragonato alla tua immensa grandezza, ti auguro di ritrovare presto l'oceano sfolgorante a cui appartieni. Chi non ti conosce a fondo, chi non sa o non si interessa alla tua storia e alle tue radici non potrà mai capire l'immenso tesoro che rappresenti non solo per i tuoi tifosi, ma per l'anima di questo sport. Sei metafora della vita stessa, sei lezione di attesa e gesto d'impazienza, sei silenzio sospeso e urlo roboante, sei pianto sommesso e gioia dirompente.