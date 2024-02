Torna "Il Granata della Porta Accanto", la rubrica a cura di Alessandro Costantino: "Quando i tifosi vedono scendere in campo 'il Toro', sono applausi a prescindere dal risultato"

Alessandro Costantino Columnist 24 febbraio - 22:25

Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta. È questa, secondo me, la frase che meglio riassume l'amara (per il risultato) serata di giovedì in cui il Torino è stato battuto 2-0 da una Lazio tanto cinica quanto sottotono. Gli applausi tributati dalla Maratona alla squadra a fine partita certificano due cose: che rimaniamo una tifoseria speciale capace di scindere la maglia sudata dal risultato del campo e che, se non fosse ancora abbastanza chiaro, è questo l'impegno e l'intensità che noi tifosi vogliamo vedere ad ogni partita del Toro.

E sottolineo ogni perché, come giustamente già fatto notare dal direttore di Toronews Sartori nel suo editoriale di venerdì, se i granata avessero giocato contro Salernitana, Verona, Cagliari e Sassuolo con la stessa voglia e determinazione usata con la Lazio oggi parleremmo sicuramente di una classifica diversa, molto probabilmente più vicina a quella di Roma e Atalanta. Si può essere felici per una sconfitta? Paradossalmente sì, se questa è davvero servita ad indicare la via ai giocatori del Torino: se il Toro fa il Toro, e il primo tempo contro la squadra di Sarri è stato molto “da Toro”, i tifosi granata magicamente ritrovano il feeling con la squadra e l'ambiente si ricompatta a prescindere dal singolo risultato. È chiaro che nessuno vuole perdere, ma si può perdere una o più battaglie, se porta a raggiungere l'obbiettivo che è vincere la “guerra”.

Il Toro di giovedì sera è un Toro che, al netto di una serie di fattori che devono essere obbligatoriamente migliorati, piace ai tifosi e può davvero lottare per l'Europa come tutto l'ambiente si aspetta. A maggior ragione quest'anno dove addirittura l'ottavo posto potrebbe significare ritornare ad assaporare le serate infrasettimanali di coppa. Cosa c'è che non va? La fase offensiva è troppo sterile, al limite dell'imbarazzante. Non si può avere la terza/quarta miglior difesa della serie A e il terz'ultimo attacco. La squadra manovra bene, ma finalizza poco e quando lo fa in quantità (come contro la Lazio dove sono stati prodotti 24 tiri!) lo fa male. Al netto del palo di Sanabria e di un paio di interventi di Provedel, sui restanti 21 tiri è mancata qualità e quell’insana voglia di fare gol che ti fa scaraventare in rete la palla a qualunque costo. Emblematiche le due occasioni capitate a Ricci: nella prima ha fatto una sorta di “passaggio” al portiere della Lazio, nella seconda dall'altezza del dischetto del rigore ha tirato di molto fuori.

In Serie A queste cose non sono ammissibili, tant'è che al contrario la Lazio ha fatto 3 tiri e 2 gol… In queste ultime 13 giornate va alzata la media gol fatti altrimenti sarà matematicamente impossibile rimanere in corsa per l'Europa. Infine direi che è palese quanto le due fasce siano squilibrate: a destra un Bellanova in stato di grazia, al limite del devastante, a a sinistra un Lazaro che invece di metterci una marcia in più sembra che giochi sempre con una marcia in meno. Con il rientro di Rodriguez chissà che Masina non possa essere una piacevole sorpresa come finora lo è stato da braccino di difesa. Il campionato è ancora lungo, ma se il Toro fa il Toro rimarremo sul pezzo fino all'ultima giornata magari togliendoci, finalmente, una meritata soddisfazione.

