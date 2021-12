Toro: 115 e sentirli

Buon compleanno Toro! Ti auguro che qualcuno torni ad occuparsi di te in maniera più amorevole e decisa...

Alessandro Costantino

Tanti auguri, caro vecchio Toro. Mi piacerebbe poter dire che hai 115 anni e non li dimostri affatto, invece, purtroppo, devo amaramente constatare che, sì, sei arrivato al secolo tutto sommato bene considerato quante e quali ne avevi viste, ma gli ultimi 15 anni ti hanno buttato decisamente giù. Mi ricordi un po' quegli arzilli vecchietti a cui non daresti per nulla l'età che hanno fino a quando, quasi di colpo, hanno un tracollo e si sentono e si vedono, eccome, tutti gli anni riportati dalla carta d'identità. E pensare che col fallimento ti avevano già scavato tutti la fossa, ma grazie ai lodisti, sei riuscito a scampare pure quella e, anzi, sembravi quasi ringiovanito quando ti ha preso per mano Cairo. Quanto entusiasmo hai suscitato in tutti noi in quel periodo! Sembravi letteralmente rinato e il giro di boa del secolo di vita ti aveva proiettato verso un radioso futuro che non ha mantenuto, però, a conti fatti, le altissime aspettative che ti circondavano. In questi 15 anni è come se, nonostante qualche momento di "gloria" passeggera, abbiano provato a metterti in qualche casa di riposo piuttosto che provare davvero a "ringiovanirti".

Mi piacerebbe avere una sfera di cristallo per vedere nel tuo futuro: ipotizzando che io possa, a Dio piacendo, festeggiare insieme a te i tuoi 150 anni, come sarai messo per l'epoca? Quale futuro ti attende? Un lento, ma continuo ed inesorabile declino che ti accompagnerà all'oblio in cui solo pochi nostalgici come me ti rimarranno accanto oppure una svolta, una vera rinascita, una seconda giovinezza? Hanno provato a farti morire più volte, assoldando sicari scientemente scelti e tenendo lontani da te le persone che avrebbero potuto garantirti un radioso futuro di successi e gioie sportive, ma nonostante questo, in un modo o nell'altro tu sei ancora lì perché noi siamo ancora qui. Noi tifosi che ti amiamo e ti staremo sempre accanto a prescindere. E mentre chi riteneva che questa città fosse troppo piccola per due squadre è coinvolto nell'ennesimo scandalo che finirà nell'ennesima bolla di sapone senza che realmente a qualcuno che conosciamo bene verranno fatte pagare le malefatte di generazioni ormai, tu sei tenuto in un limbo appositamente creato per farti macerare nella paura di scomparire e nel senso di inadeguatezza verso il tuo glorioso passato.

Qualcuno ti dirà pure che sei un vecchietto paranoico e complottista perché non c'è nessun piano ordito ai tuoi danni, è una tua fissazione alla quale nessuno, oltre a noi tifosi, dà veramente peso. Tutt'al più ti si annuirà bonariamente come si fa coi matti, coi bambini e, appunto, coi vecchi. Beh, mio caro, complotto o non complotto, io sarò sempre felice di ascoltare le tue affascinanti storie di un tempo che fu e che magari non potrà più tornare, ma che se qualcuno volesse e vi si impegnasse maggiormente potrebbe rispolverare almeno in parte. Invece niente, si preferisce glissare e tirare a campare, magari aspettando che tu tiri le cuoia da solo, senza neanche bisogno di sporcarsi le mani come in passato qualcuno ha provato a fare. Purtroppo quello che più ti mancherà se tutto continuerà così saranno i giovani, i bambini, i ragazzi, che avrebbero la capacità di mantenerti giovane dandoti una dimensione nuova, costruendo un nuovo passato attraverso un presente ed un futuro che sarebbe bello fosse migliore di quello attuale.

Ecco allora cosa posso augurarti, mio caro Toro, in occasione del tuo compleanno: che qualcuno torni ad occuparsi di te in maniera più amorevole e decisa. Non basta farti sopravvivere, meriti decisamente di più! Lo sta facendo Juric ridandoti dignità e grinta sul campo, forse dovrebbe farlo in maniera diversa colui che ha in mano le chiavi di questa svolta che mai arriva e che può invece davvero farti tornare "giovane" e importante. 115 anni e sentirli tutti: vedrai, Toro, che arriveranno tempi migliori...

