A Pinzolo ancora un Toro incompleto

Ieri è iniziato il ritiro a Pinzolo, dopo un allenamento a porte aperte al Fila nel quale i ragazzi della Maratona hanno sostenuto quelli di Juric, regalando il solito amore per la maglia granata. Avevamo auspicato che per la seconda parte del ritiro la dirigenza del Toro potesse aver completato almeno gli 11 teorici titolari, ma così non è stato. E' evidente che pesano le cifre che girano richieste per gli obiettivi di Vagnati & co: Hien 12 milioni, Miranchuk 11, Vlasic 13 e Doig 7 (oltre ai 7 spesi per Bellanova). Oggettivamente troppi. A meno di non vendere uno o due pezzi pregiati. Principali indiziati Schuurs e Singo. Per i quali le richieste si aggirano intorno a 40 milioni per Schuurs e 15 per Singo. Molto difficile, però che si incasserà mai tanto. Il giovane difensore olandese è regolarmente partito per il ritiro ma pare che abbia un accordo con il Crystal Palace per un contratto fino al 2027 con opzione per l'anno successivo a 3 milioni più bonus. Gli inglesi avrebbero messo sul piatto circa 35 milioni, ma il Toro starebbe prendendo tempo nell'attesa del rilancio delle altre squadre interessate, Tottenham e Liverpool su tutte.