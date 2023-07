Il Toro riparte. Speriamo alla carica

Ieri il Toro si è ritrovato al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti. Buona parte dei calciatori impegnati nelle varie Nazionali tornerà venerdì 14, tre giorni prima della partenza, il 17, per il ritiro a Pinzolo (che è in provincia di Trento, non in Alto Adige come erroneamente scritto la settimana scorsa!). Gli ultimi Nazionali si aggregheranno tra il 22 ed il 24 di luglio. Quindi Juric potrà lavorare, così come praticamente tutti gli altri allenatori di Serie A, distribuendo il lavoro in due fasi. Lo abbiamo già scritto, e lo ripetiamo: sarebbe fondamentale avere gli undici titolari "tipo" a disposizione per Pinzolo. Ad oggi mancano ancora l'esterno sinistro e i due trequartisti. Per il laterale si è ancora in attesa di chiudere l'affare con il Verona per lo scozzese Doig, che potrebbe aggregarsi la prossima settimana. Per i trequartisti i nomi sul taccuino sono ancora Vlasic, Miranchuk e Praet. Per il russo stamattina ci sono stati spiragli che lo danno in direzione Toro. La trattativa con l'Atalanta sarebbe ai dettagli sulla base di un acquisto a titolo definitivo a 7/8 milioni. Quindi, al momento, il possibile Toro titolare potrebbe essere questo: Vanja, Zima, Schuurs, Buongiorno, Bellanova, Ricci, Ilic, X, Y, Z, Sanabria. La X sarebbe Doig, la Y Mira, la Z Vlasic.