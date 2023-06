Le campagne del Toro: dalla comunicazione al calciomercato

Da osservatore della comunicazione non posso esimermi dallo spendere qualche parola sulla campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 del Torino. Ho letto molte critiche e, purtroppo, pochi spunti di riflessione costruttivi. Mi concentro solo sulle critiche misurate e non volte a distruggere, lascio le altre a chi reputo non voglia davvero il bene del nostro amato Toro. La campagna poteva essere più "cool"? Probabilmente si. Poteva utilizzare formati e modalità più avvincenti? Idem. Però è facile criticare senza proporre alternative. A mio modesto avviso, posto che tutto è migliorabile, non è male il pay off "Un solo colore". Racchiude in tre parole (come da manuale) il concetto che tutti noi esprimiamo e apprezziamo: la maglia granata è l'unica da amare, onorare, esibire con orgoglio.

Il visual poteva essere però più coinvolgente: ad esempio avrei visto bene un'immagine della Maratona più nitida (quella attuale è totalmente sfumata) e il Toro rampante lo avrei fatto molto più grande e, soprattutto, granata. Di sicuro la campagna abbonamenti ha come primo obiettivo far conoscere ai tifosi gli aspetti operativi per poter attivare, appunto, l'abbonamento, e non è un "beauty contest". Però anche la grafica ha il suo ruolo. Di sicuro non quello di far lievitare il numero degli abbonamenti. Per questo obiettivo ci sono i risultati e la campagna acquisti. Juric, a fine campionato, ha detto di essere dispiaciuto per "Non essere riuscito ad avvicinare tifosi e società". Ecco, questo aspetto lo si può, anzi lo si deve, migliorare con i fatti. A cominciare dal Robaldo: non c'è ancora nulla di concreto, però si inizia a leggere che qualcosa si muove e che si sia deciso di ottimizzare gli spazi. Si legge "fine lavori 2024-2025" e questo sembra un mezzo miracolo. Speriamo bene, sarebbe un primo tassello. Poi il capitolo campagna acquisti/cessioni.