Calciomercato Toro: nuova agonia, no grazie

Sabato scorso è iniziato il calciomercato. Tra una settimana inizia il ritiro estivo del Toro, che proseguirà a Pinzolo dal 17 luglio. La rosa dei ragazzi di Juric è in divenire: alcuni tasselli si stanno sistemando, ma va ancora fatto molto. Mentre scriviamo, se si dovesse chiudere per Doig, per gli ipotetici 11 titolari mancano i due trequartisti. Vlasic, Praet e Miranchuk i nomi sul taccuino, ma non si registrano ancora passi in avanti. Visto il ruolo nevralgico rappresentato da chi ricopre questi ruoli nel gioco del mister croato, è un buco molto rilevante. Al momento, sul fronte ingressi da segnalare l'acquisto sulle fasce di Bellanova e del giovanissimo Haveri. L'anno scorso, di questi tempi eravamo probabilmente molto più lontani dalla situazione, pur non eccezionale, di oggi: all'inizio del ritiro, tra i titolari poi arrivati molto più avanti, mancavano un centrocampista (Ilic arrivò a gennaio), quasi tutta la trequarti e un esterno.

La speranza per le nostre coronarie, oltre che per consentire all'allenatore di plasmare al meglio la squadra sin dai primi attimi, è che i nodi principali si sciolgano molto rapidamente e che si arrivi almeno in Alto Adige con tutti i titolari presenti. Per la cronaca, ricordiamo che le rose devono essere composte da 25 calciatori, di cui 4 cresciuti nel vivaio, tesserati per 3 anni nella fascia 15-21, 4 formati in Italia, sempre nella fascia 15-21, più altri 17. Nessun limite, invece, per gli under 22. Il club granata nei primissimi giorni di calciomercato è risultato comunque attivo, come testimoniato dal rinnovo di Djidji e dalla chiusura dell'affare Raoul Bellanova dal Cagliari. Contratto di quattro anni da 1,1 milioni a stagione per il giovane under 21, che quest'anno è stato in prestito all'Inter. Ai sardi vanno 7 milioni più 1 di bonus. Buon acquisto per un giocatore che sicuramente deve e può crescere, ma che potrebbe integrarsi bene nel modulo di Juric. Discorso diverso per Haveri, acquistato dal Rimini. Il laterale era già stato bloccato lo scorso anno e ha trascorso l'ultima stagione in Lega Pro, conteggiando 19 presenze da titolare, 6 da subentrato, 0 gol e 2 assist.