Resta in piedi un Toro con un cuore granata grandissimo

Un nuovo appuntamento con "La Scossa Granata", la rubrica a cura di Michelangelo Suigo: "Una vittoria, quella di Cagliari, al cardiopalma. Ora la Salernitana in casa. Non abbassate la guardia ragazzi"

Una vittoria, quella di Cagliari, al cardiopalma: dominio (2-0) fino al 74', poi gol subito, troppa sofferenza che si trasforma in apnea fino al 97', quando arriva il liberatorio fischio finale. Ancora una volta va registrato un arbitraggio a senso unico, pur senza episodi clamorosi come avvenuto in altre occasioni.

Granata in gol con Zapata e Ricci, in una partita alla Domus arena dedicata al grande Gigi Riva. Sold out, cori speciali e striscioni in omaggio al campione del Cagliari e della Nazionale scomparso lunedì scorso. Partita ferma un minuto all'undicesimo per consentire a tutto il pubblico di alzarsi in piedi per applaudire Rombo di Tuono, mitico n.11 rossoblù. Sul campo, però, vince la solidità dei granata che mettono subito la partita dalla loro parte nel primo tempo. Nella ripresa il Cagliari con una magia riapre la gara. Ma vince il Toro, restando agganciato alla corsa per l'Europa. Il 3-4-1-2 è ormai il modulo consolidato per i ragazzi di Juric, e Bellanova sulla fascia destra è sempre più una freccia imprendibile. Azione straordinaria del 19 granata, velocissimo e decisivo nell'assist per Duvan che piomba sulla palla buttandola in rete. La perla di Ricci ha poi chiuso i conti. Una squadra che ha funzionato molto bene in tutti i reparti. Dopo un avvio equilibrato, al 24' passa il Torino con il bomber granata. Scuffet fa poi un miracolo su colpo di testa di Sanabria. Si svegliano insardi con tre tentativi di Jankto, ma l'occasione per chiudere tutto è di nuovo di Zapata: salta facile Wieteska e si presenta solo davanti a Scuffet che fa un'altra super parata. Più tardi si ripete su un quasi autogol di Wieteska. Nel recupero il Toro raddoppia: tunnel di Ricci su Wieteska, poi il numero 28 si beve la difesa e batte Scuffet. Nella ripresa Ranieri ci prova con l'ingresso di Viola e Pavoletti. Il Toro però è sempre bello solido e va vicino al tris sfiorando il palo con Bellanova da fuori area. Il Cagliari tenta il tutto per tutto con il tridente: entra anche Lapadula e Viola si inventa al 32' un tiro a giro che riapre la partita. Il Cagliari viene salvato dal Var al 92' (annullato il gol del possibile 1-3 a Pellegri) e va vicino al 2-2, prima con Lapadula, poi con Wieteska, ma in entrambi i casi il neoentrato Sazonov salva la porta granata.

All'ultimo assalto, Buongiorno si procura una lussazione alla spalla destra, e gli esami e la visita specialistica di ieri sera a Roma, dopo il fiato sospeso, scongiurano il peggio: trattamento conservativo per il simbolo granata, autore di un'altra prova maiuscola. L'infortunio di Buongiorno é comunque una pessima notizia, una mazzata nel migliore momento del Toro: 30-40 giorni di stop per lui. Negli ultimi tempi il Toro è riuscito a far vedere ottime cose in difesa soprattutto grazie alla maturità e allo stato di forma straordinaria del numero 4. In bocca al lupo Alessandro. Le parole di Juric a fine match: "Cambiata marcia in attacco? Oggi hanno fatto molto bene e creato tanto, avremmo potuto fare più gol ma ci è mancata un po' di cattiveria. Il Torino c'è, abbiamo cambiato spirito e fatto tagli importanti". Ora la cenerentola Salernitana in casa, reduce dell'ennesima sconfitta, con la Roma, ma in grado di mettere molto in difficoltà i giallorossi, con spunti e azioni pericolose. Non abbassate la guardia ragazzi.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.

