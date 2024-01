Un grande Toro affonda il Napoli e chiude a 27 punti il girone d’andata

Torna l'appuntamento con "La Scossa Granata", la rubrica di Michelangelo Suigo: "Sarà un caso, ma quanto avevamo auspicato la volta scorsa si è avverato: il mister ha finalmente fatto giocare Djidji al posto di Tameze..."

Il Toro affonda il Napoli, azzurri travolti 3-0 grazie ad un'ottima partita dei granata, agevolata dalla follia di Mazzocchi, espulso sull'1-0 pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Ecco in sintesi la grande prestazione dei ragazzi di Juric, che sono tornati alla vittoria, iniziando al meglio il 2024. Sarà un caso, ma quanto avevamo auspicato la volta scorsa si è avverato: il mister ha finalmente fatto giocare Djidji al posto di Tameze e la difesa è apparsa solida. Dopo aver assestato la squadra con un più adatto 3-5-2, ora è stato il turno, finalmente, del ravvedimento operoso sul centrocampista francese. Reduci da tre gare senza vittorie e senza reti tra campionato e Coppa Italia, i partenopei iniziano contratti anche il match al Grande Torino. Dopo un tiro centrale di Zapata, al 21' arriva un altro squillo dei padroni di casa, con Vlasic che colpisce dopo il velo di Zapata sul cross di Bellanova, ma mette fuori. Una manciata di minuti più tardi però rispondono gli azzurri costruendo una palla gol: Di Lorenzo serve Raspadori in area, l'ex Sassuolo calcia a botta sicura trovando una super parata di Milinkovic Savic.

Con il passare dei minuti il Toro torna a premere con costanza, realizzando la rete dell'1-0 a due minuti dall'intervallo: la firma è di Sanabria, che si libera in area dopo una punizione di Ilic, indovinando il mancino che spiazza Gollini. Nella ripresa Mazzarri prova a cambiare qualcosa inserendo il neo arrivato Mazzocchi, ma l'esordio del napoletano con la maglia dei suoi sogni si trasforma in incubo nel giro di qualche minuto: l'entrata da kamikaze ai danni di Lazaro, è punita con il rosso dopo l'intervento del VAR. Il Torino approfitta subito della superiorità numerica e al 52' raddoppia con Vlasic, che indovina un gran destro da fuori indirizzato direttamente all'angolino per il 2-0. Il Napoli rischia il tracollo e dopo una clamorosa doppia occasione fallita da Sanabria (palo) e Zapata (salvataggio di Gollini), gli uomini di Mazzarri sono costretti ad incassare anche il definitivo 3-0 sul colpo di testa perentorio di Buongiorno dopo il corner di Lazaro. Questo è il quinto risultato utile consecutivo al Grande Torino e sono da segnalare alcuni dati positivi. È stata migliorata la fase realizzativa, chiudendo il girone d'andata con 18 gol fatti (quint'ultimi) e 18 subiti (quarta miglior difesa).

Vlasic ha fatto una super prestazione: non è casuale che le tre migliori prestazioni del trequartista croato, Sassuolo, Atalanta e Napoli, abbiano visto la vittoria del Toro. Se alza il livello lui, tutta la squadra gira meglio. Anche Ilic, visto in Torino-Napoli è stato artefice di una delle migliori prestazioni da quando indossa la maglia granata. Il serbo ha giocato 80 palloni, di cui 37 in avanti, 15 nella trequarti avversaria, 1 chiave, per un totale dell'89% di precisione. Ha creato un'occasione, riuscendo in due dribbling e facendo tre recuperi. Monumentale. Il tanto criticato Vanja, ha sfoderato ancora due super parate, consentendo il nono clean sheet su 19 match. Mica male. Il Toro, poi, non batteva una squadra campione d'Italia con almeno 3 gol di scarto dal 6 aprile 1975: Lazio-Torino 1-5 (doppietta di Ciccio Graziani e tripletta di Puliciclone). E non batteva il Napoli 3-0 dal campionato 1984/85, il primo anno di Maradona. Ma sono tre le fotografie forse più belle di questo match, ovviamente oltre ai gol e alla Maratona, straordinaria: Bellanova che fa una super diagonale al 90', Sanabria che chiude in scivolata nella nostra area al 91°. Buongiorno che esulta sull'uscita alta di Vanja sul corner successivo. Ecco, questo è il Toro che vogliamo.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.

