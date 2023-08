La macchina del tempo

Questa settimana, per motivi vacanziero-logistici, la mia rubrica funzionerà come una capsula del tempo: sto scrivendo prima di qualcosa che, quando leggerete, farà parte del passato.

E, siccome gli eventi sportivi, come tutte le cose futili, invecchiano molto più in fretta di qualunque altro fatto, avrò scritto di un futuro prossimo che, a chi legge, parrà già un passato remoto. Se contenuti, idee e riferimenti sembreranno datati e già sentiti, prendete queste mie righe come un messaggio dal passato, spedito la mattina di sabato 5 agosto 2023, quando ancora i fatti in questione non erano accaduti e nessuno li aveva commentati.

Mi rivolgo, quindi, a voi, uomini del futuro, molto più sapienti di me, perché già conoscete gli eventi e li avete metabolizzati, digeriti e dimenticati: domani (o almeno nel mio domani, per voi vecchio di cinque giorni) si svolgerà in quel di Reims l'amichevole contro la locale formazione dello Stade, valida squadra d'Oltralpe, degna di regalarci un nuovo probante test dopo la sfida di Lens.

L'incrocio tra il Toro e l'équipe della Marna mi ha fatto venire in mente una canzone di Giorgio Gaber, non una di quelle profonde del periodo del Teatro Canzone, ma una meno impegnata. In un locale si incontrano un disoccupato e un dirigente.

Entrambi stanno bevendo per dimenticare e decidono di sedersi allo stesso tavolo per condividere i dolori e cercare di scordare i loro amori infelici. Anche nel brindisi sembra emergere la differenza di classe: il disoccupato si consola col suo bicchiere di Barbera, il dirigente con un'elegante flûte di Champagne. E invece le differenze si annullano, si crea un rapporto di amicizia che travalica le costrizioni sociali, la notte difficile trascorre e la mattina, come dopo un incubo, la vita riprende, forse meno triste e solitaria dopo quella serata.

La sfida tra Torino e Reims è proprio quella tra il Barbera e lo Champagne. Non voglio alludere a una differenza di classe, ovviamente, ma a una consolidata tradizione enologica che contraddistingue la nostra regione e la loro. Sembra studiato apposta, questo insolito incrocio di mezza estate.

Ed è un privilegio poterne parlare senza l'impeto agonistico delle sfide che contano e con la morbida superficialità che deriva dal clima amichevole della sfida. Speriamo che la partita con i biancorossi transalpini sia all'altezza delle nostre e delle loro eccellenze vinicole: se così sarà, verrà fuori un incontro degno di una finale di Champions.

Un'ultima considerazione: il Reims è una squadra molto titolata, ha vinto ben sei campionati, l'ultimo nel 1962: abbiamo a che fare con una rappresentante della crème de la crème del calcio francese che da troppo tempo non riesce a rinverdire i propri allori. Non posso non provarne una certa simpatia: mi ricorda troppo una nobilissima squadra dal blasone ricco e impolverato che fa battere il mio cuore di tifoso.

E adesso è giunto il momento di fare ritorno al mio presente: forse ci rileggeremo nel futuro, quando avremo risincronizzato le lancette dei nostri orologi.

Per il momento, buone vacanze a tutti!

