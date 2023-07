Libertà è cuore

Alessandro Buongiorno ha firmato per i nostri colori fino al 2028. Lui, cresciuto nel nostro vivaio ed ora legato al Toro per cinque anni, ha tutte le caratteristiche per diventare una bandiera, quella che ci manca da tanto, troppo tempo. Spesso, quando un giovane calciatore indossa la fascia da Capitano della sua squadra, quella nella quale ha tirato i primi calci, è cresciuto e si è affermato, viene chiamato Capitan Futuro. Il soprannome che toccò a De Rossi, destinato ad ereditare il titolo da Totti, da allora, di tanto in tanto, viene tirato fuori per identificare un nuovo talento dalle solide radici e dal radioso futuro.

Ed effettivamente suona bene, in quanto sintetizza in due parole il grado, la gioventù e la prospettiva. Ma c'è un piccolo problema: per noi che quarantatré anni fa impazzivamo per i cartoni animati giapponesi e che ci ricordiamo a memoria i protagonisti di quelle saghe, Capitan Futuro non è soltanto un soprannome che funziona, ma è anche, e soprattutto, un personaggio.L'eroe di una serie che la tv ci propinò nel 1980 e che molti di noi non riuscirono ad apprezzare fino in fondo: un tipo troppo tranquillo e per bene, sempre ben pettinato, con un accenno di riga da una parte. Per di più accompagnato da un robot antropomorfo dall'aspetto altrettanto tranquillo e per bene, che dava misteriosamente l'idea di essere anche lui ben pettinato, nonostante fosse privo di capelli metallici.