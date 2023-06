Quanta cura ci vuole per amare un tifoso del Toro…

Poche parole sono più abusate di "capolavoro". Nell'imperante delirio comunicativo per cui tutto è oltre, tutto è bello, tutto è estremo, anche questo termine che dovrebbe riferirsi all'eccezione, alla perla rara scovata faticosamente, diventa un riempitivo per la bocca, che impregna ed impegna sempre meno.

Ma per il brano di questa settimana non ci sono altre definizioni: La cura è un capolavoro, una di quelle canzoni che, al primo ascolto, sembra impossibile che prima non ci fosse: un miracolo sospeso in un equilibrio etereo, come la voce di Battiato. Le parole risalgono dalle profondità dell'animo dell'artista, uomo dalla grande anima, che decide di parlarci dell'amore.