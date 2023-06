Quel forum di tanti anni fa

Guccini, per il suo album dal vivo del 1988, recuperò una vecchia canzone mai incisa, una delle prime scritte, interpretata fino allora per ristretti gruppi di amici.

Dapprima immagini brevi come lampi, poi una serie di domande senza risposta, per una canzone diversa dai consueti canoni del Maestrone, ma di grande suggestione e coinvolgimento emotivo.

Toronews ha appena compiuto diciotto anni, che sono un'eternità in rete, e io voglio riutilizzare il titolo del pezzo di Francesco per ricordare quei giorni , quelli che c'erano prima dell'attuale sito di informazione granata: il forum di tanti anni fa, che fu per molti di noi il primo impatto con una vera comunità virtuale, prima che arrivassero i social network a rimescolare le carte.

Non era ancora l'epoca dell'aggressione, che trasfoma tutti in maîtres à penser, ed era bello stare in quel gruppo: certo, eravamo più semplici, più ingenui, non conoscevamo ancora le tecniche d'assalto che spesso regolano gli attuali rapporti sugli aggregatori sociali ed eravamo forse più vulnerabili, ma anche più al sicuro. Era un autentico condividere, ci si conosceva e ci si riconosceva senza esserci mai visti. A volte si litigava ferocemente, conoscendo l'uno dell'altro soltanto il nostro avatar; talora, raramente, capitava di incontrarsi nel mondo reale ed era come ritrovarsi tra vecchi amici, con i quali ci si era scontrati, magari, fino a un attimo prima.