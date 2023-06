Che cosa può esserci di peggio di perdere una finale al novantesimo? Non giocarla

La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo: lo ripetiamo tutti mille volte, in quelle situazioni in cui ci va uno sforzo della malasorte perché le cose non vadano come devono andare, quando il carro si mette di traverso davanti ai buoi in modo così definitivo da non permettere alcuna via di fuga. Freak dispensava perle di stravagante saggezza e se n'è andato troppo presto. Ogni volta che muore un uomo dotato di senso dell'umorismo la Terra si risveglia più povera.