Addormentarsi adesso e svegliarsi un minuto prima del campionato

La fiaba della bella addormentata la conosciamo tutti, ce l'hanno raccontata mille volte quando eravamo bambini e abbiamo ancora gli occhi pieni dei colori di Walt Disney, che nel 1959 la trasferì magistralmente sullo schermo. Per i due o tre lettori che non ricordassero la trama, si tratta della travagliata vicenda di una bellissima principessa, maledetta alla nascita da una perfida fata che la condanna a pungersi con un arcolaio al compimento dei quindici anni e poi a dormire (ma solo per intercessione di una fatina buona: la carogna voleva che la poverina, dopo la puntura, ci lasciasse addirittura le penne), fino a quando il solito principe non fosse giunto a risvegliarla con un bacio d'amore. Quando la fanciulla, che in fondo doveva solo guardarsi dagli arcolai, banditi peraltro dall'astuto genitore, ne trova uno, l'unico superstite, non le par vero di ferirsi e sprofondare nel lungo sonno. Fedele al detto "mal comune mezzo gaudio", la solita fatina buona, che continuava a vegliare (malissimo, a giudicare dai risultati ottenuti) sull'incolumità della principessa, decide di far sprofondare in un identico lungo sonno tutto il palazzo reale. E così tutti dormono, per anni e anni, finché il buon principe arriva a dare la sveglia a tutti.

Ecco: un sonno collettivo è quello che ci vorrebbe adesso, per noi, digiuni di Toro e di calcio giocato. Senza neanche il bisogno di ferirsi con un arcolaio (non ricordo di averne mai visto uno: sarebbe maledettamente complicato riuscire a pungersi), sprofondare in un sonno di due mesi sarebbe salvifico. Sorvolare ronfando le mille voci di calciomercato, le firme in arrivo, i contratti da depositare, i nomi sconosciuti dietro i quali sbavare come affamati davanti alle vetrine di un ristorante. Perdersi nei sogni ignorando i ritiri estivi, le amichevoli in montagna, la presentazione delle nuove maglie, i susseguenti dibattiti sulla tonalità di granata, per i più mai abbastanza granata, con l'inevitabile replica degli estimatori delle tinte stinte: "Sarà il sudore a renderle granata!". Saltare a pié pari i brividi estivi trasmessi dal tabellone del nuovo campionato, le ipotesi sulle partenze, scattanti o singhiozzanti a seconda dei primi avversari, il derby che arriva sempre troppo presto, così non saremo ancora entrati in forma per vincerlo, o troppo tardi, così loro saranno già al massimo della forma e quindi imbattibili.