Torino: in Coppa Italia con la Sampdoria serviranno ordine e compattezza

Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "E' chiaro che Juric farà un po' di turnover: da Izzo a Zaza, ecco l'occasione per rilanciarsi"

Lello Vernacchia

Dopo la vittoria convincente con il Bologna in campionato, questa sera il Torino sarà di nuovo in campo: allo stadio Luigi Ferraris di Genova i granata di Ivan Juric sfideranno la Sampdoria di Roberto D'Aversa nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Essendo una gara ad eliminazione diretta, la squadra vincitrice approderà direttamente agli ottavi di finale della competizione dove troverà la Juventus di Massimiliano Allegri.

LA PARTITA - Non sarà una passeggiata di salute quella del Torino che a Marassi troverà una Sampdoria in fiducia dopo la vittoria nel Derby della Lanterna con il Genoa. I granata dovranno essere ordinati e compatti in entrambe le fasi: sarà una partita che entrambe le squadre giocheranno a viso aperto. L'importante per il Toro sarà avere lo stesso atteggiamento dell'ultima gara vinta con il Bologna, nonostante gli interpreti saranno differenti. Inoltre la difesa granata dovrà prestare molta attenzione all'ex Fabio Quagliarella: l'attaccante blucerchiato è micidiale in area di rigore e va marcato molto stretto, senza dimenticare che è in grado di inventarsi una giocata da qualsiasi zona del campo.

SENATORI - E' chiaro che questa sera il tecnico granata farà turnover per permettere ad alcuni giocatori impiegati tanto fino a questo momento (come per esempio Lukic e Sanabria) di rifiatare. Ecco dunque che potrebbero arrivare alcune occasioni per rilanciarsi per alcuni senatori della squadra che in questo inizio di campionato sono finiti ai margini della rosa come Izzo, Rincon, Baselli e Zaza: con i blucerchiati si presume che avranno l'opportunità di giocarsi le proprie carte e trascinare la squadra agli ottavi.

