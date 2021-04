Il piglio della squadra forte

Il Torino ha spirito e gioco per arrivare alla salvezza, ma non si può sempre inseguire

Il Torino torna da Bologna con l’amaro in bocca per i tre punti che non sono arrivati. Li avrebbero meritati, i granata, perchè hanno giocato una partita sempre all’attacco, con l’intensità e con il piglio di squadra forte sul campo di una squadra che ultimamente in casa aveva vinto spesso. Subendo un gol per un evidente errore del portiere in quella che è stata quasi l’unica vera occasione da gol concessa agli avversari e sprecando almeno tre palle gol nitidissime fabbricate tramite azioni da gol non casuali ma nate da un gioco palla a terra ben congegnato. Il Torino sta mettendo in campo non solo il carattere, ma anche il coraggio, come si era già visto nelle precedenti partite. I presupposti per arrivare alla salvezza paiono esserci e proprio per questo per il Toro non può che aumentare il rammarico relativamente alla gara di Bologna, acuito dal fatto che il margine sulla terzultima si è ridotto di due punti.