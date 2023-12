Dolce casa

Il torello porta casa una importante vittoria contro l'Empoli agguantando la terza vittoria casalinga consecutiva. Il dato non è di poco conto alla luce delle note difficoltà incontrate nelle gare casalinghe dalla nostra squadra. Si è trattato di una gara non entusiasmante, con qualche buona giocata ma complessivamente di livello tecnico non eccelso. Il passaggio di Tonny per Bellanova rappresenta una di quelle giocate di pregio, così come la rovesciata dello stesso paraguaiano vanificata dal Var. Tecnologia a noi amica, anzi il nostro miglior difensore, visto che ha vanificato due reti dei toscani. Meno male che Ebuehi non si era tagliato le unghie... Ogni tanto gira bene anche a noi! Il secondo tempo è stato, in un clima più che rigido, tutto sommato tristanzuolo, a posteriori ho sentito parlare di "gestione" del vantaggio, di squadra in controllo ecc., mah...

Il risultato condiziona i giudizi ed è normale che sia così anche perché non è pensabile non soffrire o aver momenti di difficoltà, certo è sarebbe auspicabile un maggiore ordine tattico in particolare contro avversari obiettivamente non irresistibili. Comunque aver dato un barlume di continuità ai risultati è già una buona notizia: una sconfitta nelle ultime sette gare non è un rendimento malvagio. Continuano a mancare all'appello calciatori, almeno sulla carta, di discreto livello come Vlasic e Lazaro che per il momento non hanno praticamente inciso. Il croato, in particolare, gira a vuoto senza mai trovare la posizione giusta in campo. In compenso abbiamo riscoperto un ordinato Linetty vero fulcro del nostro gioco. Sabato ci aspetta una gara "muscolare" e complicata, sarebbe il caso qualche nostro calciatore dotato di maggior tecnica tirasse fuori dal cilindro qualche buon colpo.