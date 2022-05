Torna l'appuntamento con una nuova puntata di "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy

Partita bruttina, rigori generosi, arbitro insufficiente, ma tre puntazzi che fanno morale e classifica. Il Toro non si distinguerà per avere calciatori da pallone d'oro ma debbo dire che - tendenzialmente - i nostri eroi danno e ricevono colpi in silenzio senza sceneggiate o proteste scomposte agli arbitri a differenza di molti altri. Si assiste domenicalmente (avverbio improprio per il calcio di oggi) a sceneggiate ed errori vergognosi! Persino Izzo, con questo codice comportamentale dettato dal tecnico slavo, ha dovuto accantonare i momenti meroliani.

In ogni caso fino ad oggi, complessivamente, la stagione è stata senza dubbio positiva. Dal campo abbiamo avuto più risposte positive che delusioni, giusto riconoscere i meriti. A fare da contraltare con questa situazione sportiva rimane la macroscopica frattura tra la tifoseria ed il presidente. Ritengo sia un solco difficilmente colmabile che abbandona la squadra ad un progressivo isolamento in quanto ormai i tifosi che si presentano al campo sono sempre meno numerosi. La situazione è tremendamente triste, a maggior ragione, alla luce del decoroso campionato disputato. Avercela con la società, per quanto mi riguarda, non mi impedisce di tifare per la mia squadra. E quelli che vogliono il Toro da primi posti (chi non lo vorrebbe?) sarebbero poi disposti a pagare costosi biglietti per le partite? Chissà...